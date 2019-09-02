Kendini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Kendini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Zeytinburnu'nda, kendisini polis olarak tanıtıp kimlik kontrolü yapma bahanesiyle Afganistanlı 3 kişinin parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

02.09.2019 10:39
Kendini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Zeytinburnu'nda, kendisini polis olarak tanıtıp kimlik kontrolü yapma bahanesiyle Afganistanlı 3 kişinin parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Afganistan uyruklu 3 kişi, Kazlıçeşme Mahallesi'nde bir kişinin kendisini polis olarak tanıtıp kimlik kontrolü yapma bahanesiyle 750 liralarını çaldığı iddiasıyla polise başvuruda bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, 23 Ağustos'ta Çırpıcı Mahallesi'nde bir adrese düzenlediği operasyonda, Abdülhakim Ö'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kendini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
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