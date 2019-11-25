Kendini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, bekçiler tarafından yakalandı
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Kendini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, bekçiler tarafından yakalandı

Bağcılar'da şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde çalıntı olduğu değerlendirilen 6 cep telefonu ele geçirildi.

25.11.2019 18:05 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:07
Kendini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, bekçiler tarafından yakalandı

'da şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde çalıntı olduğu değerlendirilen 6 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin, söz konusu cep telefonlarını '' süsü vererek Pakistanlı vatandaşlardan aldığı ileri sürüldü.

Alınan bilgilere göre, polise bağlı çalışan mahalle bekçileri, geçtiğimiz 5 Kasım'da 'nde şüphe üzerine Osman S.(40) adlı bir kişiyi durdurarak kimlik sorgusu yaptı. Şüphelinin üst aramasında 6 cep telefonu olduğu belirlendi. Osman S.'nin sergilediği şüpheli tavırları nedeniyle araştırma yapan bekçiler, duruma polise bildirdi. Polis, cep telefonlarının Kemalpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Pakistan uyruklu kişilere ait olduğunu belirledi. Pakistanlıların ifadesini alan emniyet ekipleri, şüpheli S.'nin, 'polis' süsü vererek Pakistanlıların telefonlarını aldığını tespit etti. Şüpheliyi gözaltına alan polis, yapılan işlemin ardından zanlıyı adliyeye sevk etti. Osman S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şüpheli Osman S.'nin, yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı eve girip çıktığı anlar yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Kendini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, bekçiler tarafından yakalandı
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