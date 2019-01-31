Kendini Özel Hisset: Chateau Cafe

Chateau Cafe Firma İşletmecisi Adem Berk Güneş ve Kahve Danışmanı Metin Gürbulak iyi kahve ile müşterilerinin kalbini çalıyor.

"4 YIL ÖNCE TEMEL ATTIK"

Firma İşletmecisi Adem Berk Güneş, "4 yıl önce cafemizin temelleri atıldı. Firmamızın sahibi Cemil bey hizmet sektörünün içinde olan Antalya'da otel işleten deneyimli bir iş insanı. Firmamızın temellerini beraber attık ve kendisinin de emeği çok büyük.

"GÜZEL KAHVELER SUNUYORUZ"

Güneş, "Bizimde kahve konusundan kahve konusunda bilgimiz ve tecrübemiz oldukça fazla. İkimizin bu birleşimini harmanlayarak Karabül'te güzel bir işletme il yola çıktık. Güzel kahveler, güzel tatlar sunmaya çalışıyoruz. "