Kendini odaya kitleyip boğazını keseceği sırada polis kurtardı
Haberler » Güncel » Kendini odaya kitleyip boğazını keseceği sırada polis kurtardı - Haber

Kendini odaya kitleyip boğazını keseceği sırada polis kurtardı

Antalya'da iddiaya göre ev arkadaşı ile anlaşamayıp evden çıkartılmasına sinirlenen genç adam, odaya kendini kilitledi.

29.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:00
Kendini odaya kitleyip boğazını keseceği sırada polis kurtardı

'da iddiaya göre ev arkadaşı ile anlaşamayıp evden çıkartılmasına sinirlenen genç adam, odaya kendini kilitledi. Bıçakla vücudunu kesmeye başlayan genç, boğazını keseceği sırada kapıyı kırarak içeri giren tarafından son anda kurtarıldı.

Polisi alarma geçiren olay, ilçesine bağlı Kışla 42. Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre gündüz saatlerinde ev arkadaşı ile tartışan ve evden çıkartılan Yakup A. (30), odaya girerek kendisini kilitledi. Eline aldığı bıçakla kendisini kesmeye başlayan Yakup A.'nın durumundan haberdar olan komşuları polise verdi. Eve gelen polis, kapının kitli olduğunu ve Yakup A.'nın kendisine zarar verdiği bilgisine ulaşınca olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç adam tüm ikna çabalarına rağmen kapıyı açmayınca, polis kapıyı kırarak içeriye girdi. Polis, içeriye girdikleri sırada boğazını kesmeye çalışan Yakup A.'nın elinden bıçağı son anda aldı.

Vücudunda birçok kesik bulunan genç adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler