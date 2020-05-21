Kendini 'Komiser Murat' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı ANTALYA'da, telefonda aradığı 2 kişiyi, kendisini 'Komiser Murat' olarak tanıtıp 53 bin TL dolandıran T.A., polis tarafından yakalandı.

ANTALYA'da, telefonda aradığı 2 kişiyi, kendisini 'Komiser Murat' olarak tanıtıp 53 bin TL dolandıran T.A., polis tarafından yakalandı.

Antalya'da yaşayan N.D. ve H.D., polise, kendisini 'Komiser Murat' olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldıkların bildirdi. Çalışma başlatan polis, 2 mağdurdan parça parça toplam 53 bin lira alan şüphelinin T.A. olduğunu belirledi. N.D. ve H.D.'den yeniden para isteyen şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.T.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA