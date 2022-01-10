Kendini kilitlediği poligonda intihar etmek istedi, yakınlarının sözleri şoke etti - Haberler
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Kendini kilitlediği poligonda intihar etmek istedi, yakınlarının sözleri şoke etti

Kendini kilitlediği poligonda intihar etmek istedi, yakınlarının sözleri şoke etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Uzman Çavuş olduğu öğrenilen bir kişi atış için gittiği özel poligonda kendisini kilitleyerek intihara kalkıştı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Uzman Çavuş olduğu öğrenilen bir kişi atış için gittiği özel poligonda kendisini kilitleyerek intihara kalkıştı. Polis ekiplerinin saatler süren ikna çabaları neticesinde bulunduğu yerden çıkartılan şahsın bölgeye gelen yakınlarının sözleri ise şoke etti.

Olay, Adapazarı ilçesi Eski Reji olarak bilinen Bahçıvan Sokak'ta bulunan özel atış poligonunda meydana geldi. Uzman Çavuş olduğu öğrenilen D.A., atış yapmak için poligona gitti. İddiaya göre, D.A. atış yaptıktan sonra mola verdiği esnada hem nişanlısı hem de sevgilisini arayarak intihar edeceğini söyledi. Daha sonrasında atış yapılan yere giren D.A. çalışanları silah zoruyla dışarı çıkartarak kendini kilitledi.

YAKINLARINDAN ŞOKE EDEN SÖZLER

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile birlikte sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken durumu anlamaya çalışan vatandaşlar ise meraklı gözlerle olan biteni izledi. Konuyu öğrenerek olay yerine gelen D.A.'nın yakınlarının; "Kafasına sıksın, ölsün çıkmasın dışarıya. Canlı çıkmasın o sıkmazsa ben sıkacağım kafasına" sözleri ise adeta şoke etti.

2 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASINDA İKNA EDİLDİ

Polis ekiplerin yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmaları sonrasında poligondan çıkartılan D.A., polis merkezine götürüldü. D.A.'nın ekip otosuna bindirildiği esnada ise bir yakının "Kendini öldür sen erkek değilsin" diyerek tepki göstermesi de dikkatlerden kaçmadı.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)

Kendini kilitlediği poligonda intihar etmek istedi, yakınlarının sözleri şoke etti

Kendini kilitlediği poligonda intihar etmek istedi, yakınlarının sözleri şoke etti

Kendini kilitlediği poligonda intihar etmek istedi, yakınlarının sözleri şoke etti

Kendini kilitlediği poligonda intihar etmek istedi, yakınlarının sözleri şoke etti

Kendini kilitlediği poligonda intihar etmek istedi, yakınlarının sözleri şoke etti

Kendini kilitlediği poligonda intihar etmek istedi, yakınlarının sözleri şoke etti

Kendini kilitlediği poligonda intihar etmek istedi, yakınlarının sözleri şoke etti

Kendini kilitlediği poligonda intihar etmek istedi, yakınlarının sözleri şoke etti

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