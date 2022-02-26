Kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp 11 kişiyi 410 bin TL dolandırdı

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de kendini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıs 11 vatandaşa çeşitli vaatlerde bulunarak 410 bin TL dolandırdı. Polis ekipleri tarafından operasyon neticesinde yakalanan şahıs 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan talimatlar ile yürütülen soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince her türlü dolandırıcılık suçunu işleyen şahısların tespitine, yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak, devlet büyükleri, üst düzey bürokrat ve emniyet görevlilerini tanıdığını beyan ederek, kamuda işe aldıracağı, kamu kurumlarındaki işlerini takip ederek çözeceği, SGK borçlarını sildireceği gibi vaatlerde bulunarak 11 vatandaşı yaklaşık 410 bin TL haksız kazanç sağladığı tespit edilen 1 şahıs Kale ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Birçok sahte kart ele geçirildi

Şahsın evinde yapılan aramada, 12 adet Türkiye polis gazetesi tanıtım kartı, uluslararası internet yayıncıları yayıncı görev kartı, yetki belgesi, araç kartları, 10 adet imitasyon bilezik, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kelepçe, 1 adet cep telefonu, 2 adet flash bellek, 3 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen doküman ele geçirildi.

11 vatandaşı mağdur eden şahıs tutuklandı

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan şahsın değişik suçlardan kaydı olduğu tespit edildi. Şahsın alınan ifadesinin ardından 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa