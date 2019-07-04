Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Eskişehir'de, dolandırıcılık suçu sebebiyle kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta kurumları çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan Şerafettin B.(54) bir süredir aranıyordu. Bunun üzerine Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kesinleşmiş 44 yıl hapis cezası verilen şahsın bulunduğu yer Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tespit edildi. Ardından kaçak şahsın bulunduğu yere operasyon düzenleyen polis ekipleri dolandırıcıyı gözaltına aldı. Şerafettin B. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA