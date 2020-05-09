Kendini 'Jandarma komutanı' olarak tanıtan şahıs tutuklandı
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Kendini 'Jandarma komutanı' olarak tanıtan şahıs tutuklandı

Kendini 'Jandarma komutanı' olarak tanıtan şahıs tutuklandı
09.05.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:21

Sivas'ta kendilerini 'Jandarma komutanı' olarak tanıtan ve yaşlı vatandaşları dolandıran şahıslardan 1'si tutuklandı, 1'si serbest kaldı.

Sivas'ta kendilerini 'Jandarma komutanı' olarak tanıtan ve yaşlı vatandaşları dolandıran şahıslardan 1'si tutuklandı, 1'si serbest kaldı.

Kent merkezi ve Yıldızeli ilçesinde kendilerini 'Jandarma komutanı' olarak tanıtan ve yaşlı vatandaşları dolandıran şahıslar Jandarma ve polis ekiplerinin çalışmalarıyla yakalanmıştı. Dolandırıcı iki şahıs sabah saatlerinde Sivas il Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan K.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken V.M. serbest kaldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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