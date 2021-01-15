Kendini işlerine verdi
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Kendini işlerine verdi

15.01.2021 10:09 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:13
Kendini işlerine verdi

Bir süre önce eşi Kanye West ile boşanmaya hazırlandıkları ileri sürülen Kim Kardashian, özel hayatındaki bu zorlu süreçte işlerine ağırlık verdi.

Bir süre önce eşi Kanye West ile boşanmaya hazırlandıkları ileri sürülen Kim Kardashian, özel hayatındaki bu zorlu süreçte işlerine ağırlık verdi. Kardashian kendi firmasından piyasaya sunulan parfümlerin tanıtımını da kendi sosyal medya hesapları üzerinden yaptı.40 yaşındaki dört çocuk annesi Kardashian, çektiridği fotoğraflarını hem Instagram hem de Twitte hesaplarından paylaştı. Kardashian'ın ilginç kostümüne de takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Bazı kişiler Kardashian'ın görüntüsünü beğendiğini söylerken bazıları da kıyafetini eleştirdi.Kim Kardashian ile 2014 yılında evlendiği Kanye West'in boşanmak üzere olduğu haberi geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşmüştü. Çiftin neredeyse bir yıldır da ayrı yaşadığı iddialar arasında. Kardashian'ı boşanmaya ikna eden kişinin de annesi Kris Jenner olduğu ileri sürülmüştü.Kim Kardashian da Kanye West de şimdilik bu iddialar karşısında suskun kalmayı tercih ediyor. Çiftin ikisi biyolojik ikisi de taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört tane çocuğu bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet

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