Kendini iple demir korkuluklara asarak intihar etti
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Kendini iple demir korkuluklara asarak intihar etti

11.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:47
Kendini iple demir korkuluklara asarak intihar etti

SAMSUN'un Canik ilçesinde Metin I. (45), ırmak kenarındaki demir korkuluklara kendini iple asarak intihar etti.

SAMSUN'un Canik ilçesinde Metin I. (45), ırmak kenarındaki demir korkuluklara kendini iple asarak intihar etti.

Olay, Kuzeyyıldızı Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Irmak kenarındaki demir korkuluklarda boynundan iple asılı kişiyi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Metin I. olduğu belirlenen ve üzerinde intihar notu bulunan kişinin yaşamını kaybettiği belirlendi. Metin I.'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga BİRGÜCÜ

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