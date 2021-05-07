Kendini ihtiyaç sahiplerine adadı
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Kendini ihtiyaç sahiplerine adadı

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ - Haberler | Yaşam

Kendini ihtiyaç sahiplerine adadı Malatya'da genç bir kadın, kendini ihtiyaç sahiplerine adayıp, onların ihtiyaçlarını gidermek için köprü görevi yapıyor.

Kendini ihtiyaç sahiplerine adadı

MALATYA - Malatya'da genç bir kadın, kendini ihtiyaç sahiplerine adayıp, onların ihtiyaçlarını gidermek için köprü görevi yapıyor.

Sosyal medya hesaplarından ihtiyaç sahibi olan aileleri tespit edip, yine sosyal medyadan iş insanlarından yardım alan Malatyalı genç kadın26 yaşındaki Cansu Boran, hayırsever iş insanlarıyla bir araya gelerek hayallerini gerçekleştiriyor.

Cansu Boran, Battalgazi Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi ve yeni evli olan çifte, doğacak çocukları için beşik ve Buzdolabı gibi beyaz eşya ihtiyaçlarını karşıladı. Boran, eşyaların teslimine bizzat katılıyor.

Ramazan ayında hayır işlerine daha da ağırlık veren Cansu Boran, "Hayırsever iş insanlarımıza ve gönüllü arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahibi ailelerimize sosyal medyadan ya da bir şekliyle uluşmaya çalışıyorum. İhtiyaçlarına göre elimizden geldiği kadarıyla iş insanlarımızın yardımıyla fakir vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz.

Kimisi, Ramazan ayı nedeniyle gıda paket veriyor. Kimisi kullanmadığı ev eşyasını veriyor, biz de ihtiyaçlılara ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı dolayısıyla yardımları genelde iftar sonrası yaptıklarını bildiren Boran, "İftar sonrası biz de gönüllü arkadaşlarımızla beraber buzdolabı olmayan ailemize yeni dolap getirdik, teslim ettik" dedi.

Boran, Ramazan ayının rahmet ve bereketli bir ay olduğuna parmak basıp, "Bu ayda daha fazla paylaşmamız gerekiyor. Hayır, sever iş insanlarımızın yardımlarını bekliyoruz. Dernek ya da vakıf adına yardım yapmıyoruz Gönüllü olarak yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sosyal medya hesaplarına bakıyoruz muhtarlara soruyoruz, iş insanlarının himmetleriyle yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kendini ihtiyaç sahiplerine adadı
Kendini ihtiyaç sahiplerine adadı
Kendini ihtiyaç sahiplerine adadı
Kendini ihtiyaç sahiplerine adadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ

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