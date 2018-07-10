Kendini hoca olarak tanıtan şahıs çiftçileri dolandırdı

GAZİANTEP - Kendini hoca olarak tanıtan bir kişi, internetten ilan veren ve güvenini kazandığı 13 ayrı çiftçiyi toplam 330 bin 480 TL dolandırdı. Yakalanan şahıs, tutuklanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep İl Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri, son dönemlerde kentte artan dolandırıcılık vakaları üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Gaziantep'te yaşayan K.Ç isimli şahıs, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman illerinde yaşayan ve tarlalarda bin bir zahmetle ürettikleri ürünleri internet üzerinden satmaya çalışan 13 çiftçi ile iletişime geçerek, tahıl, tütün, bakliyat ve gıda ürünlerini satın almak istediğini söyledi.

Kendisini hoca olarak tanıttı

Kendisini Müfit Hoca olarak tanıtan şahıs, mağdurların dini duygularını istismar ederek, güvenini kazandı. Kendisinin Kur'an-ı Kerim kurslarında ve farklı cemaatlerde hocalık yaptığını söylediği ileri sürülen K.Ç, yaptığı pazarlıklar sonucu aldığı tonlarca malzemenin parasını vermedi.

Kullandığı yöntem

K.Ç'nin çiftçilere Gaziantep'te verdiği adrese malı bırakmalarını istediği sonra ise aynı kentteki bir başka adreste bulunduğunu söyleyerek, parayı vermek üzere mağdurları ikinci adrese çağırdığı öğrenildi. Bu esnada ise K.Ç'nin malı bırakılan yerden aldığı ve mağdurların ise gittiği ikinci adreste şahsı bulamadığı belirtildi. Malı kurtarmak isteyen şahısların ise il dışından gelmesi nedeniyle malı bıraktığı yeri bulamadıkları ve polisten şikayetçi oldukları kaydedildi.

Polisin yaptığı başarılı çalışmalarla yakalanan K.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi

73 dosyadan kaydı var

Daha önce de benzer yöntem ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı ortaya çıkan K.Ç'nin, geçen yılda yaklaşık 12 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı ileri sürüldü. Polis tarafından yakalanan şahsın sadece 1 dosyadan tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 5 ay içeride yattıktan sonra mağdurun parasını ödedikten sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Şahsın son olayda ise 13 çiftçiyi toplam 330 bin 480 TL tutarında bir meblağ dolandırdığı bildirildi.