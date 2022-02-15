Kendini gazeteci olarak tanıtan memur şikayet üzerine adliyelik oldu - Haberler
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Kendini gazeteci olarak tanıtan memur şikayet üzerine adliyelik oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kendini gazeteci olarak tanıtan memur şikayet üzerine adliyelik oldu

Diyarbakır'da memur olarak çalışan Ş.A. kanunen gizli kalması gereken kamu çalışanlarının verilerini ve bilgilerini sosyal medyada paylaştığı için Bağlar Belediyesinin şikayeti üzerine adliyelik oldu.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da memur olarak çalışan Ş.A. kanunen gizli kalması gereken kamu çalışanlarının verilerini ve bilgilerini sosyal medyada paylaştığı için Bağlar Belediyesinin şikayeti üzerine adliyelik oldu.

Belediyeye gelerek kendisini gazeteci olarak tanıtan Ş.A., belediye görevlilerinin gazeteci olmadığını öğrenip şikayet etmesi üzerine polis tarafından işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahsın gazeteci olmadığı halde kendisini gazeteci olarak tanıtıp sosyal medyada kullandığı bir site üzerinden hem belediye hakkında karalamalarda bulunduğunu, hem de gizli kalması gereken personelin kimlik bilgilerini ve kişisel verilerini paylaşarak suç işlediğini dile getiren belediye yönetimi, avukatlar aracılığıyla şikayette bulundu. Polis, şikayet üzerine Ş.A. ve beraberindeki H.D.'nin ifadesine başvurarak olayı savcılığa intikal ettirdi. Belediyedeki personellerin de kişisel bilgilerini paylaşan şahıs hakkında ilgili mercilere şikayette bulunduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Diyarbakır, Bağlar, Memur, Kamu, 3. Sayfa, Haberler

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