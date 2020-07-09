Kendini eve kilitleyen silahlı şahsa droneli operasyon
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Kendini eve kilitleyen silahlı şahsa droneli operasyon

Kendini eve kilitleyen silahlı şahsa droneli operasyon Malatya'da elinde pompalı tüfek ve tabancayla kendisini eve kilitleyen şahıs, polise zor anlar yaşattı.

09.07.2020 19:14 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:39

Kendini eve kilitleyen silahlı şahsa droneli operasyon

MALATYA - Malatya'da elinde pompalı tüfek ve tabancayla kendisini eve kilitleyen şahıs, polise zor anlar yaşattı. Yaklaşık 2 saat boyunca polise direnen şahıs, Özel Hareket polislerinin drone destekli düzenlediği operasyon sonunda kayıplara karıştı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesinde yaşayan 31 yaşındaki F.T.K. isimli şahıs, iddiaya göre evdekileri dışarı çıkararak kendisini içeriye kilitledi. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine kısa sürede bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Olayın yaşandığı sokak güvelik çemberine alınırken, bölgeye özel hareket polisleri de yönlendirildi. 112 ambulansının da hazır bulunduğu olay yerinde polis yaklaşık 2 saat boyunca şahsı ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri kaldırılan drone yardımı ile evin içerisinden görüntü almaya çalıştı. Evin ve şahsın durumuna göre eve operasyon planı hazırlayan ekipler, şahısla iletişimin kesilmesinden kısa süre sonra operasyona başladı. Şahsı etkisiz hale getirmek için eve giren ekipler, içeride kimseyi bulamadı.

Polis operasyonu öncesinde evden kaçtığı tahmin edilen şahsın yakalanmaması için çalışma başlatıldı.

Kendini eve kilitleyen silahlı şahsa droneli operasyon

Kaynak: İHA

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