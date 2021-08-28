Kendini eve kilitledi, intihar etmek istedi
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Kendini eve kilitledi, intihar etmek istedi

Kendini eve kilitledi, intihar etmek istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kendisini eve kilitleyerek intihar edeceğini söyleyen şahıs, 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kendisini eve kilitleyerek intihar edeceğini söyleyen şahıs, 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana gelen olayda K.K., balkona çıkarak kendini atacağını söyledi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri pencerenin ardından branda açarken, polis ekipleri de şahsı ikna etmek için uğraştı. K.K., yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edildi. Evin kapısını açarak dışarı çıkan K.K., olay yerinde bulunan ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastane kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kendini eve kilitledi, intihar etmek istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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