Kendini doğal gaz borusuna astı
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Kendini doğal gaz borusuna astı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Davut B.(34) evinde yalnız olduğu sırada kendisini doğal gaz borusuna asarak intihar etti.

Kendini doğal gaz borusuna astı
07.06.2020 18:03 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:06
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Davut B.(34) evinde yalnız olduğu sırada kendisini doğal gaz borusuna asarak intihar etti. 

Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde oturan Davut B.'den haber alamayan yakınları öğle saatlerinde eve geldi. Ancak kapı açılmayınca çilingir çağrıldı. Çilingirin kapıyı açmasıyla eve giren yakınları Davut B.'yi doğal gaz borusuna asılı halde buldu. Çağrılan 112 Acil ekibi Davut B.'nin öldüğünü belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından Davut B.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Eşi ve 2 çocuğunun kayınbabasının evinde olduğu öğrenilen Davut B.'nin, psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.  


- Sakarya

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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