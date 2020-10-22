Denize atlayan 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu sahil güvenlik ekibi kurtardı
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Denize atlayan 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu sahil güvenlik ekibi kurtardı

22.10.2020 15:22 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:49

Denize atlayan 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu sahil güvenlik ekibi kurtardı Denize atlayan 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Denize atlayan 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu sahil güvenlik ekibi kurtardı

SAMSUN - Denize atlayan 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Doğupark sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 15 yaşındaki S.O.A.A.H. arkadaşına telefon açarak kendisini denize atacağını söyleyip annesine haber vermesini istedi. Daha sonra denize atlayan S.O.A.A.H., Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından sağ olarak sudan çıkarıldı.

Sahil güvenlik botu ile karaya çıkarılan S.O.A.A.H., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denize atlayan 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu sahil güvenlik ekibi kurtardı
Denize atlayan 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu sahil güvenlik ekibi kurtardı
Denize atlayan 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu sahil güvenlik ekibi kurtardı
Denize atlayan 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu sahil güvenlik ekibi kurtardı
Denize atlayan 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu sahil güvenlik ekibi kurtardı
Denize atlayan 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu sahil güvenlik ekibi kurtardı
Denize atlayan 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu sahil güvenlik ekibi kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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