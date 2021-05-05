Kendini 'BM savcısı' olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı
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Kendini 'BM savcısı' olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Kendini 'BM savcısı' olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de kendisini BM savcısı olarak tanıtıp sosyal medyada fotoğraflarını paylaşan şüpheli tutuklandı.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de kendisini BM savcısı olarak tanıtıp sosyal medyada fotoğraflarını paylaşan şüpheli tutuklandı.

Denizli'de kendisini Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne bağlı Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda savcı olarak tanıtıp, sosyal medya hesaplarında da savcı cübbesiyle çekilen fotoğrafını paylaşan Halil Baki Çelen, polis ekipleri tarafından çalışmalar sonucu gözaltına alındı. İfadesi alınan Çelen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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