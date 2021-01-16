Kendini avukat olarak tanıttığı kadını dolandıran şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Kendini avukat olarak tanıttığı kadını dolandıran şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

16.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:08

İstanbul'da kendini avukat olarak tanıttığı kadını, cezaevindeki kocasını dışarı çıkarma vaadiyle 210 bin dolar dolandırdığı iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da kendini avukat olarak tanıttığı kadını, cezaevindeki kocasını dışarı çıkarma vaadiyle 210 bin dolar dolandırdığı iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kıbrıs'ta yaşayan iş insanı Sibel K.'nın, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı tutuklu bulunan kocası Yunus K.'nın hukuki sürecini takip etmesi için anlaştığı bir kişinin avukat olmadığını ve kendisini 210 bin dolar dolandırdığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, kendisini avukat olarak tanıtan ve arasının iyi olduğu bazı üst düzey yöneticiler vasıtasıyla tutuklu Yunus K'yı serbest bıraktırabileceğini söyleyen kişinin M.E.Ö. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.E.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kendini avukat olarak tanıttığı kadını dolandıran şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kendini avukat olarak tanıttığı kadını dolandıran şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kendini avukat olarak tanıttığı kadını dolandıran şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kendini avukat olarak tanıttığı kadını dolandıran şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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