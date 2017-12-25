Kendini ateşe veren vatandaşa yangın söndürme tüpüyle müdahale

Şanlıurfa'da bir şahıs kendisini sokak ortasında yakmaya çalıştı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında kendisini ateşe veren vatandaşa yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi, Şehit Nusret Caddesi ile Atatürk Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Erdal Ç. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında kendini yakmaya çalıştı. Elbiseleri alev alan şahsa çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yanmaktan son anda kurtarılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın kızının tedavisiyle yeteri kadar ilgilenilmediği gerekçesiyle kendisini yakmaya çalıştığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.