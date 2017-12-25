Kendini Ateşe Veren Vatandaşa Yangın Söndürme Tüpüyle Müdahale

Şanlıurfa'da bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında kendisini ateşe veren vatandaşa yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.



Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi, Şehit Nusret Caddesi ile Atatürk Caddesinin kesiştiği kavşakta yaşandı. Erdal Ç. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında kendini yakmaya çalıştı. Elbiseleri alev alan şahsa çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yanmaktan son anda kurtarılan şahsın ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Şahsın kızının tedavisiyle yeteri kadar ilgilenilmediği gerekçesiyle kendisini yakmaya çalıştığı iddia edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA