Öldüğü Yere 1 Saat Sonra Dönünce Yakınları ve Arkadaşları Şoke Oldu

Antalya'da iş yerinde kendini iple asıp, intihara kalkışan T.S. (23) ambulansla hastaneye kaldırıldı. T.S., tedavisinin ardından 1 saat sonra yürüyerek iş yerine dönünce, arkadaşları ve yakınları, şoke oldu.

YARDIMINA ARKADAŞI YETİŞTİ

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. T.S., iş yerinin tavanına astığı iple intihar girişiminde bulundu. İpi boynuna geçirip kendini boşluğa bırakan T.S.'nin yardımına, o sırada iş yerine gelen arkadaşı yetişti, bulunduğu yerden indirdi.

HAREKETSİZ YATINCA ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLDÜ

Bir süre hareketsiz kalan T.S.'nin hayatını kaybettiğini düşünen arkadaşı, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, T.S.'yi ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.

1 SAAT SONRA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU İŞ YERİNE GELDİ

Polis ekipleri iş yerinde incelemede bulunurken, T.S.'nin yakınları ve arkadaşları olay yerine geldi. T.S.'nin arkadaşları ile ağabeyi arasında iş yerinin önünde kısa süreli tartışma yaşandı. Bu sırada hastanede tedavisi tamamlanan T.S., yaklaşık 1 saat sonra yürüyerek intihar girişiminde bulunduğu iş yerinin önüne geldi.

GÖRENLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

T.S.'yi olay yerinde gören yakınları ve arkadaşları ile polis ekipleri, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Burada ağabeyiyle tartışan T.S.'yi, polis ekipleri sakinleştirdi. T.S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.