Kendini aldattığını düşündüğü karısını bıçakladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kendini aldattığını düşündüğü karısını bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kendini aldattığını düşündüğü karısını bıçakladı

Adana'da bir kişi kendini aldattığını düşündüğü eşini önce çocuklarının gözü önünde dakikalarca darp edip daha sonra bıçakla yaralayıp kaçtı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Adana'da bir kişi kendini aldattığını düşündüğü eşini önce çocuklarının gözü önünde dakikalarca darp edip daha sonra bıçakla yaralayıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi, Osmangazi Mahallesi 2146 Sokaktaki bir apartmanın 12. katında meydana geldi. İddiaya göre Vedat (43) karısı Pınar A. (43) ve küçük kızıyla bir süre önce Osmangazi Mahallesinde oturan kızının evine geldi. Bugün sabah saatlerinde ise karı-koca kavga etti. Kavga sonrası koca eşini biri 8 yaşında iki kızının yanında bıçakla yaralayıp otomobil ile kaçtı. Koca kaçarken de otoparkta bir otomobile çarptı. Bu orada, yaralı kadın komşuların çağırması üzerine olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada olaya tanık olan komşular kavganın sabah saatlerinde başladığını Vedat A.'nın "Kimle konuşuyorsun beni aldatıyor musun" diye bağırdığını daha sonra önce kadını dakikalarca darp ettiğini bununla da yetinmeyip bıçaklayıp kaçtığını söyledi.

Polis kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kendini aldattığını düşündüğü karısını bıçakladı

Kendini aldattığını düşündüğü karısını bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Osmangazi, Sarıçam, kavga, Adana, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title