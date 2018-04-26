Kendini Ağaca Asmaya Çalıştı

BARTIN'da, ağaca çıkıp, kendisini asmaya çalışan ismi açıklanmayan kişi, polisin çabasıyla ikna edilerek indirildi.

Tuna Mahallesi Kanlıırmak Caddesi'nde öğle saatlerinde bir erkek, ırmak kenarında bulunan ağaca çıktı. Bu kişi, dala bağladığı ipin diğer ucunu ise boynuna bağlamaya çalışırken, vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de ağaca merdiven uzattı. Polisin yaptığı görüşmelerin ardından ikna edilen kimliği açıklanmayan kişi, merdivenle aşağıya indirildi.

Gözaltına alınan kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

- Bartın