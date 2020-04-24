Kendini ağaca asarak intihar etti AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Halil İbrahim Y. (31), kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Halil İbrahim Y. (31), kendini ağaca asarak yaşamına son verdi. Kalfaköy Mahallesi'nden geçen derenin yanındaki ağaçta, dün akşam evli ve 2 çocuk babası Halil İbrahim Y.'yi asılı halde görenler polisi aradı. Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Halil İbrahim Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kendini iple asarak intihar ettiği saptanan Halil İbrahim Y.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis intihar ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA