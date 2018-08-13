Kendine ve Kentine Saygı Duy" Fotoğraf Yarışması

Malatya'da, Kendine ve Kentine Saygı Duy Projesi kapsamında ulusal fotoğraf yarışması düzenlendi.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, yaptığı açıklamada, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) ve Türkiye Fotoğrafçılık Federasyonu iş birliğiyle Kendine ve Kentine Saygı Duy Projesi kapsamında ulusal fotoğraf yarışması düzenlediklerini belirtti.

Yarışmayla anlatmak istedikleri birçok şeyi, bir fotoğraf karesi sayesinde iletme imkanı bulabileceklerini ifade eden Çobanoğlu, yarışmanın "hayvanlara merhametli ol", "çevreni temiz tut", "yayalara yol ver", "engellilerin hakkını koru", "yeşili koru" gibi 12 farklı temada eserlerin katılımıyla yapılacağını kaydetti.

Çobanoğlu, yarışma sonunda her temada dereceye girenlere bin lira ödül verileceğini kaydederek, yarışmaya son katılım tarihinin 10 Aralık 2018 olarak belirlendiğini bildirdi.