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Kendine özgü tadı ve kokusuyla ünlü organik "Kandıra çileği"nin hasadı başladı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kendine özgü tadı ve kokusuyla ünlü organik "Kandıra çileği"nin hasadına başlandı.

Kendine özgü tadı ve kokusuyla ünlü organik
03.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:57

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kendine özgü tadı ve kokusuyla ünlü organik "Kandıra çileği"nin hasadına başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uygun üretime devam eden çiftçiler, tadı, uzun raf ömrü ve boyutuyla talep gören organik Kandıra çileğinde sezonun ilk ürünlerinin hasadını yaptı.

Çiftçiler, salgın nedeniyle hijyenik şartlarda hasat yaptıkları tarlalarda ellerini dezenfektanla temizleyerek, eldiven giyip ve maske takarak büyük bir titizlikle çilekleri topluyor.

Hasat edilen çilekler, başta Kocaeli ve İstanbul olmak üzere tezgahlarda yerlerini alıyor. Tamamen doğal ortamda organik üretilen çilekler lezzeti, aroması ve görüntüsüyle büyük talep görüyor.

"Üretim, bu sene geçen yıllara göre verimli geçiyor"

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle üretimin ve üretmenin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördüklerini belirtti.

Bereketli topraklarıyla Kandıra'nın tarımda daha iyi yerlere gelebilmesi için yerel yönetimler olarak her türlü desteği verdiklerini ifade eden Turan, "Lezzetiyle ünlü organik çeliklerimizin hasatına başlandı. Üretim, bu sene geçen yıllara göre verimli geçiyor. Üreticilerimiz memnun." dedi.

Koronavirüs sürecinde hem üreticiye hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için Kandıralı çiftçilerden ürün aldıklarını anlatan Turan, "Aldığımız 2,5 ton pırasa, 2,5 ton ıspanak, 7 ton karnabahar, 7,5 ton lahana, 2000 adet kıvırcık gibi ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıttık. Birlikten kuvvet doğar sözünü de realitede hayata geçirerek hem üreticiye hem ihtiyaç sahiplerine bu süreçte destek sağladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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