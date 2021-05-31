Kendine özgü aroması ve rengiyle ünlü Buldan çileğinde hasat başladı
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Kendine özgü aroması ve rengiyle ünlü Buldan çileğinde hasat başladı

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Haberler | Ekonomi

Kendine özgü aroması ve rengiyle ünlü Buldan çileğinde hasat başladı Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al; "Rakım itibariyle de bu bölgeye has bir çilek" Denizli'de kendine has aroması ve rengiyle bilinen 'Buldan' bölgesine ait organik çilek üretiminde hasat başladı.

Kendine özgü aroması ve rengiyle ünlü Buldan çileğinde hasat başladı

Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al;

"Rakım itibariyle de bu bölgeye has bir çilek"

DENİZLİ - Denizli'de kendine has aroması ve rengiyle bilinen 'Buldan' bölgesine ait organik çilek üretiminde hasat başladı. Kokusu ve rengi ile kendine has çilekler kasa kasa satılarak çiftçiye ve mevsimlik işçilere kazanç sağlıyor.

Buldan ilçesi Alandız Mahallesi bölgesinde kendine has, tadı ve aromasıyla halkın vazgeçilmezlerinden biri olan çilekte hasat başladı. Geçtiğimiz yıllara göre iklim değişikliği nedeniyle rekolte de düşüş meydana geldiği ve tarlalar da sulama imkanlarının değiştiği belirtildi. Sabah erken saatlerde çalışmaya başlayan mevsimlik işçiler çevre köylerden, geliyor. Günlük olarak toplanan çilekler alıcılara ulaştırılarak pazarda yerinin alması sağlanarak ekonomik kazanç elde ediyor. Çilekler geçen yıl kilogram tarladan 5-6 TL, tezgahta ise 10-12 TL'ye satıldığı aktarıldı. Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, ilçede 2 bin dönüme yakın çilek üretim alanı olduğunu her yıl üreticinin 40-50 civarında artış olduğunu ifade etti.

"Bu yıl ki şansızlığımız ülke genelindeki kuraklık sıkıntısıdır"

Buldan ilçesinde rakıma göre Alandız Mahallesinde çileğin kendine has tadının ve renginin olduğunu aktaran Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al; "Buldan'da 2 bin dönüme yakın çilek üretim alanımız var. Her geçen gün biraz daha arttırmaya, insanlarımızı teşvik etmeye çalışıyoruz. Bizim bulunduğumuz rakım itibariyle de bu bölgeye has bir çilek. Diğer bölgelerdeki çilekler ile bizim çileğimiz arasında fark var. Bizim çileğimiz çok iri olmaz, küçük yapılır pembe olur. Tat oranı ve nazikliği bölgenin coğrafi yapısından dolayı farklıdır. Üretim de geçen yıl ile bu yıl arasında pek bir fark göremiyoruz. Bu yıl ki şansızlığımız ülke genelindeki kuraklık sıkıntısıdır. Çilek ne soğuk havayı, aşırı sıcak havayı, yağmuru sevmiyor. Bizim alanımız açık alan. Hava sıcaklıklarının biraz yüksek olması nedeniyle verimde sıkıntı yaşıyoruz. Her geçen yıl üretici sayımız 40-50 civarında artıyor" dedi.

"Bu yıl taban fiyatımızın 8 TL olmasını bekliyoruz"

Alandız Mahalle Muhtarı Erol Salman; "Kasım, Aralık ayına kadar ekim yapıyoruz. Mayıs'ın 20'si gibi hasadımız başlıyor. Temmuz ayının 15'i gibi bitiriyoruz. Dikim döneminde yerimizi hazırlıyoruz. Daha sonra fidelerimizi dikiyoruz. Dikimini de tamamladıktan sonra bahar aylarına kadar bir işlem görmüyor. Sadece doğal gübre kullanıyoruz. İşçi bulamazsak çevre iller ve ya köylerden işçi getirtiyoruz. Üretilen çilekler genelde Ankara, İzmir ve Denizli'ye gidiyor. Geçen yıl satış fiyatımız kilosu 5 ile 6 TL arasında değişti. Bu yıl taban fiyatımızın 8 TL olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kendine özgü aroması ve rengiyle ünlü Buldan çileğinde hasat başladı
Kendine özgü aroması ve rengiyle ünlü Buldan çileğinde hasat başladı
Kendine özgü aroması ve rengiyle ünlü Buldan çileğinde hasat başladı
Kendine özgü aroması ve rengiyle ünlü Buldan çileğinde hasat başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz

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