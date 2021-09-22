Kendine gazeteci süsü veren şüpheli tutuklandı

EFELER (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisine gazeteci süsü verip basın kartı kullanarak uyuşturucu taşıyan otomobil sürücüsü L.A. tutuklandı.

Olay, E-87 Karayolu üzeri Aydın girişindeki polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı kontrollü bir şekilde durdurdu. Hassas burun Tina ile yapılan aramada polis köpeği vites kolunun arka tarafına tepki verdi. Ekipler tarafından yapılan arama sonucu otomobilde 80 gram sentetik uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca aracın ön kısmında 'basın' yazısı olması da dikkat çekti. Sürücü L.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri