"Kendimi Türk Mutfağı'nı Tanıtmaya Adadım"
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"Kendimi Türk Mutfağı'nı Tanıtmaya Adadım"

Kendini Amerika'da Türk mutfağını tanıtmaya adayan Müge Karslıoğlu'nun amacı, yabancıların Türk mutfağı algısını değiştirmek.

28.05.2020 15:43 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:46

Kendini Amerika'da Türk mutfağını tanıtmaya adayan Müge Karslıoğlu'nun amacı, yabancıların Türk mutfağı algısını değiştirmek. Türk mutfağı aracılığıyla ABD'yleTürkiye arasında köprü vazifesi görmeyi amaçlayan Karslıoğlu, iki ülke arasında gönüllü bir kültür elçisi

'Kendimi Türk Mutfağı'nı Tanıtmaya Adadım'

Güncel Manşet

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