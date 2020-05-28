"Kendimi Türk Mutfağı'nı Tanıtmaya Adadım" Kendini Amerika'da Türk mutfağını tanıtmaya adayan Müge Karslıoğlu'nun amacı, yabancıların Türk mutfağı algısını değiştirmek.

Kendini Amerika'da Türk mutfağını tanıtmaya adayan Müge Karslıoğlu'nun amacı, yabancıların Türk mutfağı algısını değiştirmek. Türk mutfağı aracılığıyla ABD'yleTürkiye arasında köprü vazifesi görmeyi amaçlayan Karslıoğlu, iki ülke arasında gönüllü bir kültür elçisi