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Koronavirüs, Olympiacos, Arsenal, Spor

“Kendimi tamamen iyileşmiş hissediyorum”

Premier Lig’in ilk koronavirüs vakalarından biri Arsenal’de yaşanmıştı.

25.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:00
“Kendimi tamamen iyileşmiş hissediyorum”

Premier Lig’in ilk koronavirüs vakalarından biri Arsenal’de yaşanmıştı. Arteta, Şubat’ta UEFA Avrupa Kupası’nda karşılaştıkları Olympiacos’un başkanı Evangelos Marinakis’e koronavirüs tanısı konulduktan üç gün sonra teste girmiş ve kendisine koronavirüs tanısı konulmuştu.

13 Mart’ta koronavirüs tanısı konulan Arteta, o süreçten beri karantinada bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde İspanyol televizyon kanalı Le Sexta’ya telefon bağlantısıyla konuk olan 37 yaşındaki teknik adam, hastalığı atlattığını hissettiğini söyledi.

“Koronavirüse yakalandığımı öğrendikten beş gün sonra kendimi iyi hissetmeye başladım. Şu anda ise çok iyiyim. Kendimi tamamen iyileşmiş hissediyorum. Koronavirüsten kurtulduğumu hissediyorum. Semptomların neredeyse hepsinden kurtuldum. Enerjiğim ve iyiyim. Olympiacos başkanı Sayın Marinakis’e koronavirüs tanısı konulunca insanlarla temasa geçmek istemedim. Ne olacağını bilmiyordum. Ve hemen test yaptırdım. Bence herkes evde kalmalı ve bu süreci iyi bir şekilde atlatacağına inanmalı. Ben böyle yapıyorum ve emin olun işe yarıyor.”


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