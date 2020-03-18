“Kendimi iyi hissediyorum ama testim pozitif çıktı”
Flamengo kulübü yaptığı açıklamada futbolculara, teknik heyete ve bütün kulüp çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığını belirtti.
18.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:00
Flamengo kulübü yaptığı açıklamada futbolculara, teknik heyete ve bütün kulüp çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığını belirtti. Jorge Jesus haricinde hiç kimsede koronavirüs tespit edilmezken 65 yaşındaki teknik adamın test sonucu pozitif çıktı.
Kulüp, Jesus’un karantinada gözlem altında tutulduğunu ve A takım ile genç takımların antrenmanlarına 10 gün ara verildiğini açıkladı. Benfica kariyerinde birbirinden önemli başarılara imza atan Jorge Jesus, Instagram hesabından şunları söyledi: "Kendimi iyi hissediyorum ama testim pozitif çıktı. Normal bir insan gibiyim ve şimdi karantinaya giriyorum. Herkese mesajları için teşekkürler."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: EuroSport.com