Kendimi en güçsüz hissettiğim yer…
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kendimi en güçsüz hissettiğim yer…

Kendimi en güçsüz hissettiğim yer…
Hürriyet - Haberler | Magazin

Aylar süren görüşmeler ve bir dizi toplantı sonucu Almanya'da yapılmasını planladığımız çekimi dünya şartlarının buna izin vermemesi sonucu İstanbul'da yapıyoruz.

Aylar süren görüşmeler ve bir dizi toplantı sonucu Almanya'da yapılmasını planladığımız çekimi dünya şartlarının buna izin vermemesi sonucu İstanbul'da yapıyoruz. Yıllar önce müzede tanıştığım ve bugün artık Almanya'da dansçı olan genç arkadaşın projesine katıldığım için mutluyum çünkü bu bir sosyal sorumluluk aynı zamanda. Henüz tamamlanmadığı için tüm detaylarını yazamıyorum. Diğer dansçıların performansları da onların bulunduğu yerde gerçekleştirildi. Tema 'güç' ve bana "İstanbul'da nerede farklı ve güçsüz olduğunu düşünüyorsun" diye soruldu. Mekandan bağımsız olarak duymamın zorlaştığı yerleri düşündüm... İstanbul'daki önemli meydanlardan biri olan Mecidiyeköy Meydanı'nı seçtim. Tam olarak nasıl yansıtacak yönetmenimiz bilmiyorum; ekim sonunda çevrimiçi yayımlandığında göreceğim...

Meydanın sesi, benim neye göre hareketlerimi belirlediğim ve neden güçsüz hissettiğimi yansıtacak spontan bir çekim başladı. Kamera uzakta, yanından geçenler kamerayı görmüyor, durakta bekliyorum. Her dakika biri gelip otobüsler konusunda yardım teklif etti. Bundan çok memnun oldum. Sonuçta Alman bir ekipleyiz ve İstanbul halkının ne kadar duyarlı olduğunu göstermiş oluyoruz. Ancak beni asıl düşündüren ve üzen, otobüslerin anons sistemlerinin çalışmaması oldu. Bu sistem var, ancak çalıştırılmıyor. Daha da ilginç olanı bazı otobüs şoförleri durup "Nereye gidiyorsun?" diye bağırıyorlardı... Bu da trajikomik değil mi? Hakkımızı almak için mücadele ediyoruz; yetmiyor, bir de aldığımız hakkı korumak için yine ilgili mercilere bilgi vermek, mücadele etmek zorundayız.

İkinci bölümde köprünün altına geçtik, orada farklı bir gürültü keşmekeşi var. Her şey bittiğinde gürültünün onları ne kadar yorduğunu anlatıyorlardı. Bir de beni düşünün! Günün sonunda yine herkes haklıydı... "Haklı olduk, gelecekte mutlu da olacağız bu meydanlarda" diye bitirdim bu güzel günü.

Kaynak: Hürriyet

Ekrem İmamoğlu, Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yeniletti
Ekrem İmamoğlu, Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yeniletti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Hande Erçel Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Muslera Mert Günok Mesut Özil Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kendimi en güçsüz hissettiğim yer… - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 07:59:10. #1.15#

title