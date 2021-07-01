Kendiliğinden hareket eden minibüsün altında kalan bebek hayatını kaybetti

Kendiliğinden hareket eden minibüsün altında kalan bebek hayatını kaybetti Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kendiliğinden hareket eden park halindeki minibüsün altında kalan bir buçuk yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Kendiliğinden hareket eden minibüsün altında kalan bebek hayatını kaybetti

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kendiliğinden hareket eden park halindeki minibüsün altında kalan bir buçuk yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi Kanal Sokakta yaşandı. İddiaya göre Boran K.'ya ait 33 FF 379 plakalı minibüs park halinde duruyordu. Bu sırada Boran K.'nın torunu olduğu öğrenilen bir buçuk yaşındaki Eren Kapcak minibüsün etrafında oyun oynuyordu. Bir anda park halindeki minibüsün kendiliğinden hareket etmesiyle Eren bebek minibüsün altında kaldı. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde Eren bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Eren bebeğin cansız bedeni Düziçi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Eren bebeğin öldüğü haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken zaman zaman yaşanan gerginlikler nedeniyle de çok sayıda polis ekibi tedbir amaçlı kaza yerine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merden İslah