Kendiliğinden hareket eden araç, sulama göletine düştü
Eskişehir'in Han ilçesinde sulama göletine düşen araç ekipler tarafından kurtarıldı.
01.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:54
Eskişehir'in Han ilçesinde sulama göletine düşen araç ekipler tarafından kurtarıldı.
D.T, dinlenmek amacıyla gittiği göletin kıyısına aracını park edip indi.
El freni çekilmeden bırakılan otomobil, kendiliğinden hareket ederek suya gömüldü.
İhbar üzerine olay yerine gelen arama ve kurtarma ekipleri, oto kurtarıcı yardımıyla aracı sudan çıkardı.
Kaynak: AA