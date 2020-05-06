Kendilerini Vefa Destek Grubu görevlisi olarak tanıtan hırsızların 35 suça daha karıştıkları...

Denizli'de kendilerini "Vefa Destek Grubu" görevlisi olarak tanıtarak girdikleri evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 2 zanlının, 35 suça daha karıştıkları tespit edildi.

Denizli'de kendilerini "Vefa Destek Grubu" görevlisi olarak tanıtarak girdikleri evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 2 zanlının, 35 suça daha karıştıkları tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kent genelindeki hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda "Güveni kötüye kullanma, tehdit, hırsızlık, zimmet" gibi suçlardan 8 Nisan'da tutuklanan K.S. (43) ile V. K'nin kullandığı kiralık araç kayıtlarını çıkarttı.

Afyonkarahisar, Isparta, Manisa ve Muğla'da MOBESE kayıtlarına ulaşılan şüphelilerin bu illerde de kendilerini Vefa Destek Grubu görevlileri olarak tanıtıp, "65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını not alacağız" diyerek girdikleri 35 evden yaklaşık 60 bin lira çaldıklarını belirlendi.

Olay

Denizli'nin Tavas ilçesinde, kendilerini Vefa Destek Grubu görevlisi olarak tanıtarak girdikleri evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi, güvenlik kamerasınca tespit edilerek yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Zanlıların, kendilerini Vefa Destek Grubu görevlileri olarak tanıtıp, "65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını not alacağız" diyerek girdikleri evden para ve eşya alarak kaçtıkları belirlenmişti.

Kaynak: AA