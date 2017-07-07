Kendilerini Vali olarak tanıtarak 2 ayda 551 bin TL para alan çete çökertildi

Valilerin adını kullanarak işadamlarını dolandırmışlar

Tekirdağ ve çok sayıda ilde vali adını kullanıp yardım parası adı altında 2 ayda 40 işadamından 551 bin TL 8 kişi yakalandı



TEKİRDAĞ - Tekirdağ, Ankara ve Türkiye'nin çeşitli ilerinde kendilerini "Vali Özel Kalemi ve Vali" olarak tanıtarak işadamlarını arayıp şehit aileleri, engeli ve ihtiyaç sahipleri yardım parası topladıkları söyleyip 2 ayda 40 işadamından 551 bin TL toplayan 9 kişilik şebekeden 8'i, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla İstanbul ve Çorlu ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, Samsun, Yozgat, Kayseri, Bursa, Düzce, Artvin ve Balıkesir Marmara Adalarında, vali ve özel kalem müdürlerinin adını kullanarak işadamlarını dolandırdıkları belirtilen şebekeyi, uzun süren teknik ve fiziki takipleri sonucu çökertti.

40 İşadamından 551 bin TL toplamışlar

Tekirdağ ve Türkiye geneli çeşitli illerde vali ve özel kalem müdürlerinin ismini kullanarak kendilerini vali olarak tanıtan ve bu şekilde firma yetkililerini bedensel özürlü vatandaşlara tekerlekli sandalye alınması, hasta çocukların yurtdışında tedavisinin yapılması, şehit yakınlarına ev alınması gibi bahanelerle kandırarak açmış oldukları banka hesaplarına yüklü miktarda para yatırmasını sağlayan suç şebekesi. Tekirdağ Asayiş Şube Müdürlüğü'nün uzun süreli teknik ve fiziki takip neticesinde yapılan operasyonla İstanbul'da ve Çorlu'da kıskıvrak yakalandı. Şebekenin lideri olduğu belirtilen İ.K.'nın İstanbul Büyükçekmece ilçesi Mimaroba'da semtinde bir restoranda, diğerlerinin ise Çorlu ilçesinde yakalandığı belirtildi. Yakalanan zanlıların son iki ayda 40 işadamından 5 bin ila 85 bin lira arasında değişen miktarlara toplam 551 bin lira topladıkları tespit edildi.

İki otomobil, para, tabanca ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi

Gözaltına alınan şebeke lideri olduğu belirtilen İ.K. ile E.S, A.K, E.İ, C.K, E.P. Ş.K, G.A. M.K ile birlikte, 2 adet otomobil, 1 adet tabanca, çok sayıda cep telefonu, telefon sim ve banka kartları, bankadan çekilen 40 bin TL nakit para ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Şebeke üyesi olduğu belirtilen 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü, şahısların banka hesaplarına mağdurlar tarafından 100 binlerce lira yatırıldığının tespit edildiği belirtildi.

2, Parsadan

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yakalanan zanlıların seçtikleri işadamını önce o ilin vali özel kaleminin adını kullanarak "Sayın valimiz sizinle görüşecek" deyip o ilin valisine aitmiş gibi cep telefonu numarası verdikleri, arayan işadamıyla çete liderinin görüştüğü ve yardım bahanesiyle bir banka hesabı vererek para topladıklarını tespit etti. Yakalanan İ.K.nın kendisini "2. Parsadan" olarak da tanıttığı ileri sürüldü.

Gözaltına alınan 8 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye çıkışında zanlılardan biri, "Biz suç işlemiyoruz, zenginlerden alıp fakirlere, ihtiyaç sahiplerine veriyoruz" dedi.