Kendilerini uyaran 2 çocuk babası şahsı öldüren 3 kişi tutuklandı
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Kendilerini uyaran 2 çocuk babası şahsı öldüren 3 kişi tutuklandı

Bilecik'te evinin yakınında alkol alan ve yüksek sesle müzik dinleyen kişileri uyarmaya giden 2 çocuk babası şahsı bıçaklayarak öldüren 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

10.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:56
Kendilerini uyaran 2 çocuk babası şahsı öldüren 3 kişi tutuklandı

'te evinin yakınında alkol alan ve yüksek sesle müzik dinleyen kişileri uyarmaya giden 2 çocuk babası şahsı bıçaklayarak öldüren 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Olay, dün akşam Osmaneli ilçesi Selimiye köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Barış Sargın (39), ormanlık alana yakın olan evinin yakınında alkol alarak gürültü yaptığı iddia edilen Abdullah Ö., Taysun U. ve Erdal E.'yü uyarmak için yanlarına gitti. Sargın ile 3 kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Barış Sargın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü. Sargın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 3 zanlı, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ilk ifadelerinin ardından Osmaneli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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