Kendilerini 'tuğgeneral' ve 'yüzbaşı' diye tanıtıp, dolandırıcılık yapmaya çalışan 2 kişiye gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILARİzmir'de, biri kendisini 'tuğgeneral' ve 'MİT personeli' diğeri ise 'piyade yüzbaşı' olarak tanıtıp, 5 kişiyi dolandırmaya çalışırken yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İZMİR (DHA) - ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
İzmir'de, biri kendisini 'tuğgeneral' ve 'MİT personeli' diğeri ise 'piyade yüzbaşı' olarak tanıtıp, 5 kişiyi dolandırmaya çalışırken yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sahte TSK kimliğiyle yakalanan T.G. ve M.Z., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri