Kendilerini 'tuğgeneral' ve 'yüzbaşı' diye tanıtıp, dolandırıcılık yapmaya çalışan 2 kişiye gözaltı (2) - Haberler
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Kendilerini 'tuğgeneral' ve 'yüzbaşı' diye tanıtıp, dolandırıcılık yapmaya çalışan 2 kişiye gözaltı (2)

Kendilerini 'tuğgeneral' ve 'yüzbaşı' diye tanıtıp, dolandırıcılık yapmaya çalışan 2 kişiye gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILARİzmir'de, biri kendisini 'tuğgeneral' ve 'MİT personeli' diğeri ise 'piyade yüzbaşı' olarak tanıtıp, 5 kişiyi dolandırmaya çalışırken yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İZMİR (DHA) - ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

İzmir'de, biri kendisini 'tuğgeneral' ve 'MİT personeli' diğeri ise 'piyade yüzbaşı' olarak tanıtıp, 5 kişiyi dolandırmaya çalışırken yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sahte TSK kimliğiyle yakalanan T.G. ve M.Z., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,


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Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri
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ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILARİzmir'de, biri kendisini 'tuğgeneral' ve 'MİT personeli' diğeri ise 'piyade yüzbaşı' olarak tanıtıp, 5 kişiyi dolandırmaya çalışırken yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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