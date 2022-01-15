Kendilerini 'tuğgeneral' ve 'yüzbaşı' diye tanıtıp, dolandırıcılık yapmaya çalışan 2 kişiye gözaltı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILARİzmir'de, biri kendisini 'tuğgeneral' ve 'MİT personeli' diğeri ise 'piyade yüzbaşı' olarak tanıtıp, 5 kişiyi dolandırmaya çalışırken yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İZMİR (DHA) - ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

İzmir'de, biri kendisini 'tuğgeneral' ve 'MİT personeli' diğeri ise 'piyade yüzbaşı' olarak tanıtıp, 5 kişiyi dolandırmaya çalışırken yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sahte TSK kimliğiyle yakalanan T.G. ve M.Z., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,