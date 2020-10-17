Kendilerini "Savcı" olarak tanıtarak emekli öğretmeni dolandıran iki şüpheli yakalandı

BEŞİKTAŞ'ta 85 yaşındaki emekli öğretmeni telefonla arayarak kendilerini savcı olarak tanıtan "FETÖ adınıza hat tanımladı'" diyerek 250 bin lira değerinde döviz, ziynet eşyası ve 8 adet altın diş çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

BEŞİKTAŞ'ta 85 yaşındaki emekli öğretmeni telefonla arayarak kendilerini savcı olarak tanıtan "FETÖ adınıza hat tanımladı'"

diyerek 250 bin lira değerinde döviz, ziynet eşyası ve 8 adet altın diş çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

DOLANDIRICILAR ALTIN KAPLAMA DİŞİ BİLE ALDILAR

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi'nde oturan 85 yaşındaki emekli öğretmen Sevda D. dün öğlen saatlerinde dolandırıcılar tarafından telefonla arandı. Dolandırıcılar, Sevda D.'ye kendilerini savcı olarak tanıtarak "FETÖ adınıza hat tanımladı. Evinizdeki altınları kontrol edeceğiz, terör örgütü altınlarıyla eşleşiyor mu?" diyerek evde bulunan altınları ve paraları hazırlamasını söyledi. Bunun üzerine Sevda D. evinde bulunan 8 adet altın kaplama diş, 10 adet altın, 1 adet kelepçe bilezik, 660 euro ve 6 bin doları poşetleyerek poşetin içine koyarak eve gelen dolandırıcıya teslim etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILARTelefon konuşmasını duyan komşuların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yerine giderek altın ve para dolu poşetle apartman merdivenlerinden aşağı inen Ahmet N.'yi (19) ve dışarıda gözcülük yaptığı tespit edilen Abdullah U.'yu (18) yakalandı. İki dolandırıcılık şüphelisi Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin "yağma" suçundan poliste kayıtları olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin "Yine dönüyoruz başa" dediği duyuldu.

DOLANDIRILDIĞINA İNANMADIÖte yandan emniyete ifade vermeye gelen Sevda D.'nin polis ekiplerine inanmadığı, dolandırıldığına zor ikna edildiği öğrenildi. 85 yaşındaki emekli öğretmenin ziynet eşyalarının ve paralarının kendisine teslim edildiği belirtildi.



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı