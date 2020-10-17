Kendilerini "Savcı" olarak tanıtarak emekli öğretmeni dolandıran iki şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kendilerini "Savcı" olarak tanıtarak emekli öğretmeni dolandıran iki şüpheli yakalandı

17.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:53
Kendilerini

BEŞİKTAŞ'ta 85 yaşındaki emekli öğretmeni telefonla arayarak kendilerini savcı olarak tanıtan "FETÖ adınıza hat tanımladı'" diyerek 250 bin lira değerinde döviz, ziynet eşyası ve 8 adet altın diş çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

BEŞİKTAŞ'ta 85 yaşındaki emekli öğretmeni telefonla arayarak kendilerini savcı olarak tanıtan "FETÖ adınıza hat tanımladı'" 

diyerek 250 bin lira değerinde döviz, ziynet eşyası ve 8 adet altın diş çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

DOLANDIRICILAR ALTIN KAPLAMA DİŞİ BİLE ALDILAR

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi'nde oturan 85 yaşındaki emekli öğretmen Sevda D. dün öğlen saatlerinde dolandırıcılar tarafından telefonla arandı.  Dolandırıcılar, Sevda D.'ye kendilerini savcı olarak tanıtarak "FETÖ adınıza hat tanımladı. Evinizdeki altınları kontrol edeceğiz, terör örgütü altınlarıyla eşleşiyor mu?" diyerek evde bulunan altınları ve paraları hazırlamasını söyledi. Bunun üzerine Sevda D. evinde bulunan 8 adet altın kaplama diş, 10 adet altın, 1 adet kelepçe bilezik, 660 euro ve 6 bin doları poşetleyerek poşetin içine koyarak eve gelen dolandırıcıya teslim etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILARTelefon konuşmasını duyan komşuların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yerine giderek altın ve para dolu poşetle apartman merdivenlerinden aşağı inen Ahmet N.'yi (19) ve dışarıda gözcülük yaptığı tespit edilen Abdullah U.'yu (18) yakalandı. İki dolandırıcılık şüphelisi Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin "yağma" suçundan poliste kayıtları olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin "Yine dönüyoruz başa" dediği duyuldu.

DOLANDIRILDIĞINA İNANMADIÖte yandan emniyete ifade vermeye gelen Sevda D.'nin polis ekiplerine inanmadığı, dolandırıldığına zor ikna edildiği öğrenildi. 85 yaşındaki emekli öğretmenin ziynet eşyalarının ve paralarının kendisine teslim edildiği belirtildi.

- İstanbul
Kendilerini 'Savcı' olarak tanıtarak emekli öğretmeni dolandıran iki şüpheli yakalandı
Kendilerini 'Savcı' olarak tanıtarak emekli öğretmeni dolandıran iki şüpheli yakalandı
Kendilerini 'Savcı' olarak tanıtarak emekli öğretmeni dolandıran iki şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Sergey Lavrov Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Fatih Terim Malcolm Thomas Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Füze S 400 Futbolcu Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kendilerini "Savcı" olarak tanıtarak emekli öğretmeni dolandıran iki şüpheli yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 13:53:02. #1.15#
title