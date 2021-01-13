Kendilerini sakat sokak hayvanlarına adadılar

DÜZCE'de, Dursun (53) ve Esra Altıntaş (43) çifti, kendilerini trafik kazası ya da başka nedenlerle sakat kalmış sokak hayvanlarına adadı. Altıntaş çifti evlerinin 3 bölümünü kedi ve köpeklerin kalması için ayırdı.

Esentepe Mahallesi'nde oturan emekli işçi Dursun Altıntaş ile Esra Altıntaş, 21 yıllık evlilikleri boyunca birçok sokak hayvanına bakıp, sahiplendirdi. Altıntaş çifti, son 2 yıldır sokakta olan ve kaza, işkence ya da başka sebeplerle sakat kalan kedi ve köpekleri sahiplenerek bakmaya başladı. 3 katlı bir binanın bahçe katında oturan çift, 4 odalı evlerinin 1 odasını, kilerini ve balkonunu kedi ve köpeklerin kalabileceği şekilde tasarlayarak sakat sokak hayvanlarına ayırdı.

Evin 3 bölümünü özellikle kedilerin rahat girip çıkması için düzenleyen Altıntaş çiftinin en önem verdiği hayvan ise kaza sonrası belden aşağısı tutmayan, arka bacaklarına basamayan ' Ege ' ismini verdikleri köpek oldu. Esra Altıntaş günde 3 kez Ege'nin yemeğini, suyunu verdiği gibi altını da bezleyerek bakmaya başladı. Çiftin bulunduğu bölgede ayrıca dışarıda kalabilecek durumda 3 engelli köpek ile 20'ye yakın yine değişik nedenlerle sakatlanmış kedi bulunuyor. Köpekler için evin yanında bulunan alana kulübeler yapan Altıntaş çifti, onalar burada bakıyor. 'GENELDE CİNS KÖPEĞİMİZ OLMAZ'Hiç cins köpeklerinin olmadığını belirten Dursun Altıntaş, "Uzun yıllardır eşimle sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız var. Özellikle kimsenin ilgilenmediği ve daha çok yardıma ihtiyacı olan engelli hayvanlarla ilgileniyoruz. Genelde cins köpeğimiz olmaz. ya yardıma muhtaç ya kazada ya da başka şekilde yaralanmış köpekleri, kedileri topluyoruz, tedavilerini sağlıyoruz. Hayatını onlara göre şekillendiriyorsun. Bir odayı, bir kileri ve balkonu tamamen onlara ayırdık. Buralarda onların girip, çıkabilecekleri düzenekleri ayarladık. İstedikleri zaman dışardalar, istedikleri zaman evin içindeler. Bu şekilde soğuktan etkilenmiyorlar" dedi. 'İNSANLAR BİRAZ DUYARLI OLSUNLAR'

Esra Altıntaş hayvanlara zarar verilmemesini isteyerek, "Ege trafik kazası geçirmiş, belediyeye haber verilmiş ve belediye almış. Ancak o dönemde belediyenin bakacak yeri olmadığı için bizi aradılar. Biz Ege'yi aldık. Filmleri çekildi. Birkaç veterinere götürdük. Maalesef kalıcı hasarlar almış ve belden aşağısı tutmuyor. O yüzden bebek gibi bakılması gerekiyor. Aldık ve 14 aydır Ege'ye bakıyoruz. Kendi başına yürüme şansı maalesef yok. Yürütecimiz var. Hava güzel olduğu zaman dışarı çıkarıyoruz. Yürüteci tutarak ön patilerine basmasını sağlayarak yürütüyoruz. Altını bezliyoruz çünkü tuvaletini tutamıyor. Belediye ekipleri maalesef hayvanı uyutacaklardı. Çünkü onların bakma şansı yoktu. Ben aldım ve ölene kadar bakacağım. İnsanlar biraz duyarlı olsunlar. Vurulma vakası çok fazla yaşanıyor. Onların da bir can taşıdığının farkına varsınlar. Canlarını yakmasınlar. Bir de trafikte araç kullanırken onları çocuk gibi görüp zarar vermesinler. Yedirmesinler, içirmesinler ama sadece zarar vermesinler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ