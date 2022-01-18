KENDİLERİNİ POLİS VE SAVCI OLARAK TANITIP, 6 MİLYON 600 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR

ADANA ve Şanlıurfa'da telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları 12 kişinin 6 milyon 600 bin lirasını dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı, 5'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA (DHA) - ADANA ve Şanlıurfa'da telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları 12 kişinin 6 milyon 600 bin lirasını dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı, 5'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şebeke üyelerinin ağlarına düşürdüğü kişilere, adlarının terör operasyonlarına katıldığı yalanı söylediği ve inandırıcı olmak için de telefon görüşmeleri sırasında polis telsizi dinlettikleri ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 ilde telefonla aradıkları 12 kişiyi, kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak 6 milyon 600 bin lira dolandıran şebekeyi tespit etti. Şebekeyi 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası deşifre eden polis, 28 şüpheliyi saptadı. Ekipler, savcılığın şüpheliler haklarında yakalama kararı çıkartmasının ardından 14 Ocak sabahı Adana ve Şanlıurfa'da operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda aralarında şebeke lideri A.E.?nin de bulunduğu 2'si kadın 28 şüpheli gözaltına alındı.

1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRILMAKTAN KURTARILDI

Operasyonun ardından şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin, ağlarına düşürdüğü kişilere FETÖ'ye yapılan operasyonda bir evden kimlik fotokopiniz çıktı. Bu nedenle inceleme yapacağız. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz hesaba yatırın. Operasyondan sonra geri vereceğiz dediği öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin, yaptıkları telefon görüşmelerinde korkuya kapılmaları için mağdurlara polis telsizi sesi dinlettikleri saptandı. Polisin teknik takibi sırasında 6 vatandaşın, 1 milyon 500 bin lirasının dolandırılmaktan kurtarıldığı belirtildi.

18'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında A.E.?nin de bulunduğu 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı, 5'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri