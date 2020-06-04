Kendilerini polis olarak tanıttı vatandaşı 188 bin TL dolandırdı
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Kendilerini polis olarak tanıttı vatandaşı 188 bin TL dolandırdı

Sakarya'da kendilerini polis olarak tanıtan 5 şüpheli, bir vatandaşı 188 bin TL dolandırdı.

Kendilerini polis olarak tanıttı vatandaşı 188 bin TL dolandırdı
04.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:32

Sakarya'da kendilerini polis olarak tanıtan 5 şüpheli, bir vatandaşı 188 bin TL dolandırdı. Yapılan operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'da ikamet eden 64 yaşındaki S.K'yı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler vatandaşa FETÖ/PDY bağlantılı kişilerin hesaplarında bulunan paraları boşaltacağını, paraların kurtulabilmesi için bu kişilerin yakalanması gerektiği, bunun içinde kendilerinden gelecek talimatların yerine getirilmesini söyledi. Şüpheliler vatandaşı tekrar arayarak söyledikleri adrese para bırakmasını, sonrada bildirdikleri hesap numarasına para göndermesi talimatı verip, bu paraları almaya gelen suçlular operasyon yaparak yakalayacaklarını, bu sayede paralarının kurtulacağını söyleyerek vatandaşı 188 bin TL dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan S.K., durumu Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekiplerine anlatması sonrası polis ekipleri konuyla ilgili geniş araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında şüphelilerin İstanbul'da olduklarını tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler tarafından İstanbul'da 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'ya getirilen şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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