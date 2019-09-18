18.09.2019 16:14

Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşların telefonlarını çaldılar

GAZİANTEP - Gaziantep'te kendilerini polis olarak tanıtıp, vatandaşların cep telefonlarını çalan 2 şüpheli, yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp, vatandaşların cep telefonlarının çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. Olayların gerçekleştiği yerlerde güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda kendisini polis olarak tanıtan M.K. ile kadın şüpheli E.K., gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.K.'nın 10 adet çeşitli suçtan arandığı, ayrıca şahsın 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 11 bin TL adli para cezasının olduğu tespit edildi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan M.K.'nın başkasına ait sahte nüfus cüzdanı ile gezdiği anlaşılırken, şüpheli hakkında resmi evrakta sahtecilik suçundan da adli işlem yapıldığı bildirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin, kendilerini polis olarak tanıtıp, konuşmak vaadiyle cep telefonuyla uzaklaşmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: İHA