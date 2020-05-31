Kendilerini polis olarak tanıtıp hayat kadınlarını gasp eden 2 kişi tutuklandı
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Kendilerini polis olarak tanıtıp hayat kadınlarını gasp eden 2 kişi tutuklandı

Kendilerini polis olarak tanıtıp hayat kadınlarını gasp eden 2 kişi tutuklandı Ankara'da kendisini polis olarak tanıtarak hayat kadınlarına ait telefon ve paraları gasp eden şahıslar Gasp Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

31.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:33

Kendilerini polis olarak tanıtıp hayat kadınlarını gasp eden 2 kişi tutuklandı

ANKARA - Ankara'da kendisini polis olarak tanıtarak hayat kadınlarına ait telefon ve paraları gasp eden şahıslar Gasp Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Başkent'te T.K. ve Y.S isimli iki şahsın 20.05.2020 günü Yenimahalle'de, 12.05.2020 günü Etimesgut ilçesinde, anlaştıkları hayat kadınlarının evine gidip kendisini polis olarak tanıtarak kadınlara ait 2 adet cep telefonu ve toplam 1400 TL paralarını gasp etmesinin ardından hayat kadınları şahıslardan şikayetçi oldu.

Gasp Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler T.K. ve Y.S. isimli erkek şahıslar 21.05.2020 günü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada olayda kullanılan ve şüpheli T.K. adına düzenlenmiş kırmızı renkli Emniyet ve Huzur Polis Haberleri Gazetesi Muhabir Kartı ve Mavi Renkli Polis Emeklileri Derneği Üye Tanıtım Kartı çıktı. Ayrıca şüpheli T.K.' nın üzerinden 1 adet bilye atar havalı tabanca elde edilirken, şüpheliler T.K. ve Y.S. Cumhuriyet Savcılığına sevk edilerek çıkartıldıkları mahkemece "Geceleyin silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta yağma" suçundan tutuklandı.

Kendilerini polis olarak tanıtıp hayat kadınlarını gasp eden 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

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