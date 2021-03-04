Son dakika gündem: Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı
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Son dakika gündem: Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

04.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:42
Son dakika gündem: Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

Son dakika haber: İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları kişilere "Adınız suç örgütünün listesinde, bankanızdaki paraları bize verin.

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları kişilere "Adınız suç örgütünün listesinde, bankanızdaki paraları bize verin. İsminizi silelim." diyerek para talep eden şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin bir vatandaştan 270 bin lira aldığı tespit edildi.

Olay, 27 Ocak tarihinde Sarıyer'de  00.20 sıralarında meydana geldi. Şüpheli Özgür A.(20), telefonla Suriye uyruklu Celal H.'yi aradı. Kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, isminin terör örgütünde olduğu ve silmesi için para vermesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Celal H., ertesi gün Özgür D.'ye 240 bin lirayı elden teslim etti.  Celal H., saatler sonra dolandırıldığını anlayınca polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.  

BİR BAŞKA OLAYDA ŞİŞLİ'DE YAŞANDI

Aynı gün yaşanan bir başka olayda ise Kerem Ç.(21) ve Mehmet Z.S.(52),  Şişli'de yaşayan A.İ.(78)'i arayarak aynı yöntem ile ne kadar parası varsa kendilerine teslim etmesini söyledi. Durumdan şüphelenen A.İ., parayı teslim edeceğini söyleyerek polis ekiplerini aradı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma ile üç şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şüphelilerden Özgür A.'nın Celal H. ile telefon görüşmesi yaptığı anlar kameralara yansıdı

- İstanbul
Son dakika gündem: Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı
Son dakika gündem: Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı
Son dakika gündem: Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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