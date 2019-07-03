Kendilerini polis olarak tanıtıp böyle gasp ettiler

Esenyurt'ta kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi gasp eden 3 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir marketin önünde kendilerini polis olarak tanıtarak Libya uyruklu şahsı gasp eden 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gasp anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerindeki bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ATM'den para çeken Sadek M. isimli Libya uyruklu şahıs daha sonra cadde üzerindeki markete girdi. Alışveriş yapıp marketten çıkan Sadek M.'nin yanına 2 şüpheli geldi. Marketin önünde Sadek M.'yi durduran şüpheliler kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler, Sadek M.'nin üzerindeki paraları vermesini istedi. Bunun üzerine Sadek M. ve şüpheliler arasında tartışma çıktı. Olayın ilk anından itibaren gözcülük yapan diğer şüpheli de arkadaşlarının yanına gelerek tartışmaya dahil oldu. Parasını vermemek için direnen Sadek M. 3 şüpheli tarafından darp ve gasp edildi.

Şüpheliler, Sadek M.'nin üzerindeki 600 Dolar ve 2 bin TL'yi gasp ederek kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine konu ile ilgili inceleme başlatıldı. Markete ait güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisin, şüphelilerin olay yerine gelirken kullandıkları aracı tespit etti. Ekipler çalışmalarını tespit edilen araç üzerinde yoğunlaştırdı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin olay yerinden ayrılırken ayrı araçları kullandıklarını belirledi. Görüntülere göre, iki şüphelinin kendilerine ait araçla, diğer şüphelinin ise bir ticari taksiye binerek olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Öte yandan olay yerinden taksi ile ayrılan şüphelinin parası olmadığı için taksi ücretini ödeyemediği, bu sebeple arkadaşlarını arayıp onlarla İncitepe Mahallesi 911 Sokak'ta buluşarak çaldıkları para ile taksi ücretini ödedikleri öğrenildi.

Polis ekiplerinin şahısları yakalama çalışmaları devam ederken, şüphelilerin geçtiğimiz cumartesi günü gasp olayında kullanılan araçla Hadımköy Yolu Bulvarı üzerinde seyir halinde oldukları görüldü. Bunun üzerine polis, araç içerisindekilere dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan şüpheliler ve polis arasında kovalamaca başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından polis, şüphelileri kıskıvrak yakalayarak emniyete götürdü. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kimlikleri tespit edilen şüpheliler Fehmi G. (27)'nin 14, Ahmet G.'nin 5, ve Sedat A. (23)'nın ise 7 farklı suçtan kaydının olduğu belirlendi.

Kendilerini polis olarak tanıtarak Libya uyruklu Sadek M.'yi gasp eden 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kameralarına, gasp ve darp anları saniye saniye yansıdı. Şahıslardan birinin olay yerinden ayrılırken bindiği taksinin ücretini ödemek için arkadaşlarıyla buluştuğu, arkadaşlarından aldığı gasp olayına ait parayla taksinin ücretini ödediği anlar da görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA