Kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları tutuklandı
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Kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları tutuklandı

07.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:10
Kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları tutuklandı

Şişli'de kendilerini polis olarak tanıtıp evlerine girdikleri Nijerya uyruklu 2 kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Şişli'de kendilerini polis olarak tanıtıp evlerine girdikleri Nijerya uyruklu 2 kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Şubat'ta saat 19.10 sıralarında Gülbahar Mahallesi Şahika Sokak'ta ikamet eden Nijerya uyruklu N.C.C. (35) ile arkadaşı O.P.A'nın (33) evine 4 kişi geldi.

Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, yaptıkları üst ve ev aramasında, 5 bin 200 dolar, 300 avro, 2 cep telefonu, 2 saat ve dizüstü bilgisayarı alarak uzaklaştı.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli V.G. (22), Y.B. (21), E.Y.(21) ve Ö.B'yi (22) yakaladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin ikamete girişleri ve gasp olayından sonra koşarak çıktıkları anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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