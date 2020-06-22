Kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları tutuklandı

Bağcılar'da kendilerini polis olarak tanıtarak iş yerlerini ve vatandaşları gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

22.06.2020 13:38 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:44

Bağcılar'da kendilerini polis olarak tanıtarak iş yerlerini ve vatandaşları gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Haziran 23.40 sıralarında Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'ndeki bir iş yerine araçla 5 kişi geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler sahte kimlik gösterip iş yerinde çalışan 6 Suriye uyruklu işçinin üstlerini arayarak para ve cep telefonlarını alarak uzaklaştı.

Mahmutbey Mahallesi'nde de 13 Haziran 23.10 sıralarında Mısır uyruklu Elnozahy M. E'nin yolda yürürken yanına bir araç yaklaştı. Kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, polis kimliği göstererek cebindeki 2 bin 700 liranın 2 bin lirasını alıp uzaklaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaylara ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Polis, 16 Haziran'da Bağcılar'da düzenlediği baskınlarda Hasan A. (21), Muhammed E. Ç. (21), Özcan O. (19) ve yaşı küçük S. Ç'yi yakaladı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin iş yerine bir araçla geldikleri, iş yerinde çalışanları bir araya toplayarak üstlerini arama, para ve cep telefonlarını alma anları görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 3 şüpheli tutuklandı.

Kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu Haber
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı 5'e yükseldi, 1 kişi aranıyor
Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı 5'e yükseldi, 1 kişi aranıyor
Gün batımında 2365 metre yükseklikte yoga yaptılar
Gün batımında 2365 metre yükseklikte yoga yaptılar
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa...
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Doğru bilene tatil hediye ediyorum' diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi
Doğru bilene tatil hediye ediyorum" diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi...
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Kadir Ekinci Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Binali Yıldırım
Magazin Lara Ebru Gündeş Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Deniz Türüç Yılmaz Vural Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Ateş Bursa Gaziantep
Şu an buradasınız: Kendilerini polis olarak tanıtan gasp zanlıları tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 14:03:33. #1.15#
title